Huge New PlayStation Store Sale Features Some of The Best PS4 Deals of 2019 So Far

Today, the PlayStation Store went live with a brand-new sale, discounting over 300 PS4 games. And not only is the new sale large, but it comes packing deep discounts and discounts on a lot of notable games. Included in this is some of the best PlayStation Store prices so far on big 2019 games, like Devil May Cry 5 and Kingdom Hearts III. Dubbed the “Big in Japan Sale,” the new promotion discounts many of the popular PS4 games in Japan. So, if you’re a fan of Japanese developed games, JRPGs, or anime games, then this sale is especially a goldmine.

That said, as always you can find the entire sale for yourself right HERE. Including PS3, PSVR, and PlayStation Vita games, the sale is over 500 strong. It’s big. So, if you don’t have time to sift through it yourself, don’t worry, you don’t have to. Below, you can check out a listed of all the notable sales, organized in alphabetical order.

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN (STANDARD EDITION BUNDLE) — 29.99 — Normally 59.99

BIRTHDAYS THE BEGINNING — 19.99 — Normally 39.99

CASTLEVANIA ANNIVERSARY COLLECTION — 9.99 — Normally 19.99

CASTLEVANIA REQUIEM SYMPHONY OF THE NIGHT & RONDO — 9.99 — Normally 19.99

CONTRA ANNIVERSARY COLLECTION — 9.99 — Normally 19.99

CRYPT OF THE NECRODANCER — 8.99 — Normally 14.99

DARK SOULS III — 14.99 — Normally — 59.99

DARK SOULS 2: SCHOLAR OF THE FIRST SIN — 9.99 — Normally 39.99

DARK SOULS III – DELUXE EDITION — 21.24 — Normally 84.99

DARK SOULS REMASTERED — 19.99 — Normally 39.99

DEAD BY DAYLIGHT — 14.99 — Normally 29.99

DEAD OR ALIVE 6 — 47.99 — Normally 59.99

DEATH MARK — 19.99 — Normally 49.99

DEVIL MAY CRY 4 SPECIAL EDITION — 7.49 — 24.99

DEVIL MAY CRY 5 — 35.99 — 59.99

DEVIL MAY CRY HD COLLECTION — 17.99 — Normally 29.99

DISSIDIA FINAL FANTASY NT — 14.99 — Normally 29.99

DMC DEVIL MAY CRY: DEFINITIVE EDITION — 13.99 — Normally 39.99

DRAGON BALL FIGHTERZ — 14.99 — Normally 59.99

DRAGON BALL FIGHTERZ – ULTIMATE EDITION — 32.99 — Normally 109.99

DRAGON BALL FIGHTERZ: DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS — 17.49 — Normally 34.99

DRAGON BALL FIGHTERZ: DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS 2 — 12.49 — Normally 24.99

DRAGON BALL XENOVERSE 2 — 14.99 — Normally 59.99

DRAGON BALL XENOVERSE 2: DRAGON BALL XENOVERSE 2: SEASON PASS — 14.99 — Normally 29.99

DRAGON QUEST BUILDERS — 29.99 — 59.99

DRAGON QUEST BUILDERS 2 – DIGITAL EDITION — 47.99 — 59.99

DRAGON QUEST HEROES II EXPLORERS EDITION — 29.99 — Normally 59.99

EARTH DEFENSE FORCE 4.1: THE SHADOW OF NEW DESPAIR 13.99 19.99

EXIST ARCHIVE: THE OTHER SIDE OF THE SKY — 17.99 — Normally 59.9

FATE EXTELLA: THE UMBRAL STAR — 17.99 — Normally 29.99

FIGHTING EX LAYER (STANDARD VERSION) — 23.99 — Normally 39.99

FINAL FANTASY IX DIGITAL EDITION — 14.69 — 20.99

FINAL FANTASY TYPE-0 HD — 9.99 — 19.99

FINAL FANTASY VII — 11.19 — 15.99

FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER — 14.99 — 24.99

FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE — 29.99 — 49.99

FINAL FANTASY XV POCKET EDITION HD — 14.99 — Normally 29.99

FINAL FANTASY XV ROYAL EDITION — 24.99 — Normally 49.99

FINAL FANTASY XV: FFXV EPISODE ARDYN — 4.99 — Normally 9.99

FINAL FANTASY XV: FFXV EPISODE PROMPTO — 2.49 — Normally 4.99

FINAL FANTASY XV: FINAL FANTASY XV SEASON PASS –7.49 — Normally 14.99

FINAL FANTASY XV: FINAL FANTASY XV: EPISODE GLADIOLUS — 2.49 — Normally 4.99

FINAL FANTASY XV: FINAL FANTASY XV: EPISODE IGNIS — 2.49 — Normally 4.99

FIRE PRO WRESTLING WORLD — 24.99 — Normally 49.99

GOD EATER 2: RAGE BURST — 14.99 — Normally 59.99

GOD EATER 3 — 29.99 — Normally 59.99

GRADIUS COLLECTION — 5.99 — Normally19.99

GUILTY GEAR XRD -REVELATOR- 9.99 19.99

GUILTY GEAR XRD REV 2 — 11.99 — Normally 39.99

GUNDAM VERSUS –14.99 — Normally 59.99

HATSUNE MIKU: PROJECT DIVA X (VR) — 17.99 — Normally 29.99

HIDDEN DRAGON LEGEND — 7.99 — Normally 19.99

I AM SETSUNA — 27.99 — Normally 39.99

JUDGMENT — 38.99 — Nomally 59.99

JUMP FORCE — 29.99 — Normally 59.99

JUMP FORCE – ULTIMATE EDITION –59.99 — Normally 99.99

JUST CAUSE 4 – EXPANSION PASS — 17.99 — Normally 29.99

JUST CAUSE 4 – STANDARD EDITION — 19.79 — Normally 59.99

KINGDOM HEARTS ALL-IN-ONE PACKAGE — 49.99 — Normally 99.99

KINGDOM HEARTS HD 1.5 +2.5 REMIX — 24.99 — Normally 49.99

KINGDOM HEARTS HD 2.8 FINAL CHAPTER PROLOGUE — 29.99 — Normally 59.99

KINGDOM HEARTS III — 29.99 — Normally 59.99

LEFT ALIVE DAY ONE EDITION — 29.99 — Normally 59.99

LET IT DIE – STARTER PACK — 6.99 — 13.99

LIFE IS STRANGE 2 COMPLETE SEASON — 26.79 — 39.99

LITTLE DRAGONS CAFÉ — 17.99 — Normally 59.99

LOST SPHEAR — 29.99 — Normally 49.99

MEGA MAN 30TH ANNIVERSARY BUNDLE — 40.19 — Normally 59.99

MEGA MAN LEGACY COLLECTION — 5.99 — Normally 14.99

MEGA MAN LEGACY COLLECTION 1 & 2 COMBO PACK — 14.99 — Normally 29.99

MEGA MAN LEGACY COLLECTION 2 — 9.99 — Normally 19.99

MEGA MAN X LEGACY COLLECTION — 11.99 — Normally 19.99

MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 1+2 — 23.99 — Normally 39.99

MEGA MAN X LEGACY COLLECTION 2 — 11.99 — Normally 19.99

MEGAMAN 11 — 20.09 — Normally 29.99

METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES — 3.99 — Normally 19.99

METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE — 9.99 — Normally 19.99

METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN — 4.99 — Normally 19.99

METAL GEAR SURVIVE — 11.99 –Normally 29.99

MONSTER HUNTER: WORLD – DLC COLLECTION — 34.79 — Normally 39.99

MONSTER OF THE DEEP: FINAL FANTASY XV — 14.99 — Normally 29.99

MY HERO ONE’S JUSTICE — 23.99 — Normally 59.99

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 2 — 9.99 — Normally 19.99

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST — 9.99 — Normally 19.99

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 — 14.99 — Normally 59.99

NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 4 ROAD TO BORUTO — 14.99 — Normally 49.99

NARUTO TO BORUTO SHINOBI STRIKER — 14.99 — Normally 59.99

NARUTO: ULTIMATE NINJA STORM — 9.99 — Normally 19.99

NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM — 20.39 — Normally 59.99

NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM – SEASON PASS — 9.99 — Normally 19.99

ODIN SPHERE LEIFTHRASIR — 23.99 — Normally 59.99

ONE PIECE BURNING BLOOD — 14.99 — Normally 59.99

ONE PIECE WORLD SEEKER — 29.99 — Normally 59.99

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 3 — 14.99 — Normally 59.99

OVERRIDE: MECH CITY BRAWL — 11.99 — Normally 29.99

PERSONA 5: ULTIMATE CORRECT — 50.99 — Normally 84.99

RAINBOW MOON — 4.49 — Normally 14.99

RAINBOW SKIES — 11.99 — Normally 29.99

RESIDENT EVIL (PS4 HD REMASTER) — 7.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL 0 — 7.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL 2 — 35.99 — Normally 59.99

RESIDENT EVIL 2 DELUXE EDITION — 41.99 — Normally 69.99

RESIDENT EVIL 4 — 7.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL 5 — 7.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL 6 — 7.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD — 14.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD GOLD EDITION — 24.99 — Normally 49.99

RESIDENT EVIL REVELATIONS — 4.99 — Normally 19.99

RESIDENT EVIL REVELATIONS 1 & 2 BUNDLE — 15.99 — Normally 39.99

RESIDENT EVIL TRIPLE PACK — 29.74 — Normally 59.49

SECRET OF MANA — 19.99 — Normally 39.99

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE — 44.99 –Normally 59.99

SHADOW OF THE TOMB RAIDER — 19.79 — Normally 59.99

SHADOW OF THE TOMB RAIDER – CROFT EDITION — 29.69 — Normally 89.99

SHENMUE I & II — 17.99 — Normally 29.99

SOULCALIBUR VI — 20.39 — Normally 59.99

SOULCALIBUR VI DELUXE EDITION — 30.59 — Normally 89.99

SOULCALIBUR VI SEASON PASS — 14.99 — Normally 29.99

STAR OCEAN : INTEGRITY AND FAITHLESSNESS — 11.99 — Normally 29.99

STAR OCEAN: THE LAST HOPE – 4K AND FULL HD REMASTER — 10.49 — Normally 20.99

STAR OCEAN: TILL THE END OF TIME — 10.49 — Normally 20.99

STREET FIGHTER V — 7.99 — Normally 19.99

STREET FIGHTER V – ARCADE EDITION — 15.19 –Normally 39.99

STREET FIGHTER: 30TH ANNIVERSARY COLLECTION — 19.99 — Normally 39.99

SUPER BOMBERMAN R — 13.59 — Normally 39.99

SWORD ART ONLINE RE: HOLLOW FRAGMENT — 4.99 — Normally 19.99

SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET — 11.99 — Normally 39.99

SWORD ART ONLINE: HOLLOW REALIZATION — 14.99 — Normally 59.99

SWORD ART ONLINE: LOST SONG — 14.99 — Normally 59.99

TALES OF BERSERIA — 14.99 — Normally 59.99

TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION — 24.99 — Normally 49.99

TEKKEN 7 — 14.99 — Normally 49.99

TEKKEN 7 – REMATCH EDITION — 31.99 — Normally 79.99

TEKKEN 7 – SEASON PASS 1 — 12.49 — Normally 24.99

TEKKEN 7 – SEASON PASS 2 — 14.99 — Normally 29.99

TEKKEN 7 – ULTIMATE EDITION — 39.99 — Normally 99.99

THE 25TH WARD: THE SILVER CASE — 14.99 — Normally 29.99

THE SEVEN DEADLY SINS — 14.99 — Normally 59.99

ULTRA STREET FIGHTER IV — 12.49 — Normally 24.99

VALKYRIA CHRONICLES 4 — 20.99 — Normally 29.99

WINDJAMMERS — 7.49 — Normally 14.99

WORLD OF FINAL FANTASY — 12.49 — Normally 24.99

YAKUZA 6: THE SONG OF LIFE — 19.99 — Normally 39.99

YAKUZA KIWAMI — 9.99 — Normally 19.99

YAKUZA KIWAMI 2 — 24.99 — Normally 49.99

YS ORIGIN (S) — 9.99 — Normally 19.99

ZERO ESCAPE ZERO TIME DILEMMA — 11.99 — Normally 39.99

ZERO ESCAPE: THE NONARY GAMES — 14.99 — Normally 49.99

As always, feel free to leave a comment letting us know what you picked up or hit me up on Twitter @Tyler_Fischer_ and let me know over there.