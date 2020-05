Marvel Announces It Will Resume Shipping Comics to Comic Shops

✖

The comics industry was effectively shut down in many ways because of the coronavirus pandemic, but recently it has started slowly taking steps towards normalcy. Now Marvel has revealed their plans for new comics, which as we found today will resume releasing on Wednesday, May 27th. Marvel revealed it will start releasing a balance of individual issues and trades as the industry restarts and businesses open once more, and these releases will be available in both print and digital formats. Things will kick off with Amazing Spider-Man #43, Avengers #33, Marauders #10, Star Wars: Doctor Aphra #1, and Venom #25, and you can find the full rundown of new release dates and books below.

Wednesday, May 27:

AMAZING SPIDER-MAN #43 (FEB200924)

AVENGERS #33 (FEB200982)

MARAUDERS #10 (FEB200894)

STAR WARS: DOCTOR APHRA #1 (FEB201023)

VENOM #25 (FEB200939)

Wednesday, June 3:

ASTONISHING X-MEN BY JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC (OCT191092)

GHOST RIDER VOL. 1 TPB (JAN201057)

MEPHISTO: [CLASSIC] TPB (JAN201070)

SENSATIONAL SHE-HULK BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC (OCT191099)

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB (JAN201078)

SW DARTH VADER POSTER BOOK (NOV190977)

THE AMAZING MARY JANE VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB (JAN201059)

X-MEN VOL. 1 TPB (JAN201051)

Wednesday, June 10:

BLACK CAT #11 (FEB200950)

DAREDEVIL #20 (FEB201010)

DEADPOOL #5 (JAN200984)

EXCALIBUR #10 (FEB200891)

MILES MORALES: SPIDER-MAN #17 (FEB200810)

NEW MUTANTS #10 (FEB200892)

Wednesday, June 17:

CONAN: THE BOOK OF THOTH TPB (JAN201065)

DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB (JAN201061)

DAWN OF X VOL. 5 TPB (JAN201049)

IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB (JAN201069)

MARVEL MASTERWORKS: THE AVENGERS VOL. 20 HC (OCT191105)

SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NEW PRINTING) (OCT191090)

STAR WARS: AGE OF REBELLION HC (OCT191126)

THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL: BIG SQUIRRELS DON’T CRY GN-TPB (JAN201080)

Wednesday, June 24:

2020 RESCUE #2 (FEB200910)

CAPTAIN AMERICA: MARVELS SNAPSHOTS #1 (FEB200899)

EMPYRE #0 AVENGERS (FEB200772)

IMMORTAL HULK #34 (FEB200979)

IRON MAN 2020 #4 FLUORESCENT (FEB200905)

SPIDER-HAM #5 (FEB200998)

STAR WARS: BOUNTY HUNTERS #3 (FEB201029)

THOR #5 (FEB200961)

AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NEW PRINTING) (NOV190945)

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: NAME IS DOOM TPB (FEB201069)

IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB (JAN201062)

MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW GN-TPB (JAN201075)

MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC (NOV190952)

YONDU TPB (JAN201055)

Wednesday, July 1:

DAWN OF X VOL. 6 TPB (JAN201050)

EXCALIBUR TPB (JAN201053)

INFINITY GAUNTLET MARVEL SELECT HC (DEC190973)

MARVEL MASTERWORKS: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 3 HC (NOV190949)

MARVEL'S BLACK WIDOW PRELUDE TPB (JAN201074)

TIMELY'S GREATEST: THE GOLDEN AGE SUB-MARINER BY BILL EVERETT - THE POST-WAR YEARS OMNIBUS HC (OCT191094)

WHAT IF? CLASSIC: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 4 TPB (FEB201068)

X-MEN MILESTONES: MESSIAH WAR TPB (FEB201064)

YOUNG AVENGERS BY GILLEN & MCKELVIE: THE COMPLETE COLLECTION TPB (FEB201067)

Wednesday, July 8:

BLACK PANTHER AND THE AGENTS OF WAKANDA #8 (FEB200985)

DR. STRANGE #5 (FEB200965)

EMPYRE #0 FANTASTIC FOUR (FEB200776)

GHOST RIDER #7 (FEB200994)

MARVELS X #4 (FEB200895)

STRANGE ACADEMY #2 (FEB200849)

X-FORCE #10 (FEB200893)

X-MEN: GOD LOVES, MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (FEB200885)

AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 7 TPB (JAN201056)

IMMORTAL HULK VOL 2 HC (NOV190959)

MARAUDERS VOL. 1 TPB (JAN201052)

MARVEL MONOGRAPH: THE ART OF FRANK CHO TPB (JAN201071)

MARVEL'S SPIDER-MAN POSTER BOOK TPB (JAN201064)

MILES MORALES SPIDER-MAN (NEW PRINTING) (DEC190974)

SAVAGE SWORD OF CONAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 3 HC (NOV190954)

STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: LEGACY VOL. 3 (JAN201076)

Are you excited for new comics? Let us know in the comments or hit me up on Twitter @MattAguilarCB for all things comics!

Disclosure: ComicBook is owned by CBS Interactive, a division of ViacomCBS.