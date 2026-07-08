Every 2026 Emmy Nomination That Real Fans Should Care About

2026 is a big year for the Emmy Awards, at least as far as genre franchises are concerned. The Emmy Awards have traditionally seemed to look down on genre shows, meaning sci-fi, fantasy, and superhero TV series have unfortunately often been under-represented. 2026 promises to change everything, though, with a whole host of major nominations.
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The Television Academy does seem to have changed in recent years, though, and this time there’s good reason; we’ve had the series finale of Stranger Things, some outstanding superhero TV shows such as Wonder Man and Spider-Noir, and masterpieces like Pluribus. So here are the 2026 Emmy nominations the fans will really care about…
Alien: Earth
- OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
The Boys
- OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
- OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
- OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
Fallout
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
- OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
- OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
- OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
- OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
- OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE
Foundation
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
Gen V
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
Invincible
- OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE
IT: Welcome to Derry
- OUTSTANDING TITLE DESIGN
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
A Knight of the Seven Kingdoms
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)
- OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)
- OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
- OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
- OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
- OUTSTANDING DRAMA SERIES
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
- OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE
Monarch: Legacy of Monsters
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
The Muppet Show
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY SPECIAL
- OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING
- OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE
- OUTSTANDING VARIETY SPECIAL (PRE-RECORDED)
- OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A VARIETY SERIES OR SPECIAL
- OUTSTANDING WRITING FOR A VARIETY SPECIAL
Murderbot
- OUTSTANDING TITLE DESIGN
- OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
Peacemaker
- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING
Pluribus
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
- OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
- OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
- OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
- OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES
- OUTSTANDING DRAMA SERIES
- OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES
Rick and Morty
- OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM
Spider-Noir
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
- OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING TITLE DESIGN
- OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
- OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
- OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING
- OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE
Star Wars: Maul – Shadow Lord
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
Star Wars: Visions
- OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM
Stranger Things
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
- OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
- OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
- OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
- OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
The Walking Dead: Daryl Dixon
- OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
Wednesday
- OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
- OUTSTANDING CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING
- OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES
- OUTSTANDING CONTEMPORARY HAIRSTYLING
- OUTSTANDING CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
- OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
Wonder Man
- OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES
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