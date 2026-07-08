TV Shows

Every 2026 Emmy Nomination That Real Fans Should Care About

By

Comments  

2026 is a big year for the Emmy Awards, at least as far as genre franchises are concerned. The Emmy Awards have traditionally seemed to look down on genre shows, meaning sci-fi, fantasy, and superhero TV series have unfortunately often been under-represented. 2026 promises to change everything, though, with a whole host of major nominations.

Videos by ComicBook.com

The Television Academy does seem to have changed in recent years, though, and this time there’s good reason; we’ve had the series finale of Stranger Things, some outstanding superhero TV shows such as Wonder Man and Spider-Noir, and masterpieces like Pluribus. So here are the 2026 Emmy nominations the fans will really care about…

Alien: Earth

image courtesy of disney+
  • OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

The Boys

Image Courtesy of Prime Video
  • OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
  • OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
  • OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING

Fallout

image courtesy of Prime Video
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
  • OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
  • OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
  • OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
  • OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING
  • OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE

Foundation

image courtesy of apple tv+
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

Gen V

image courtesy of prime video
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE

Invincible

Thragg in Invincible
Image Courtesy of Image Comics
  • OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE

IT: Welcome to Derry

It Welcome to Derry
Image Courtesy of HBO Max
  • OUTSTANDING TITLE DESIGN
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

A Knight of the Seven Kingdoms

Dunk (Peter Claffey) in a field in A Knight of the Seven Kingdoms
Image via HBO
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PROGRAM (HALF-HOUR)
  • OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (HALF-HOUR)
  • OUTSTANDING FANTASY/SCI-FI COSTUMES
  • OUTSTANDING PERIOD OR FANTASY/SCI-FI HAIRSTYLING
  • OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
  • OUTSTANDING DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
  • OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE

Monarch: Legacy of Monsters

image courtesy of apple tv+
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE

The Muppet Show

The Muppets Show
Image courtesy of The Jim Henson Company
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A VARIETY SPECIAL
  • OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR VARIETY PROGRAMMING
  • OUTSTANDING CHARACTER VOICE-OVER PERFORMANCE
  • OUTSTANDING VARIETY SPECIAL (PRE-RECORDED)
  • OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A VARIETY SERIES OR SPECIAL
  • OUTSTANDING WRITING FOR A VARIETY SPECIAL

Murderbot

image courtesy of apple tv+
  • OUTSTANDING TITLE DESIGN
  • OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

Peacemaker

John Cena as Peacemaker
Image Courtesy of HBO Max
  • OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING

Pluribus

image courtesy of apple tv+
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
  • OUTSTANDING CASTING FOR A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING DIRECTING FOR A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING PICTURE EDITING FOR A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
  • OUTSTANDING ORIGINAL MAIN TITLE THEME MUSIC
  • OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
  • OUTSTANDING LEAD ACTRESS IN A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING SUPPORTING ACTOR IN A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING SUPPORTING ACTRESS IN A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING GUEST ACTOR IN A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING GUEST ACTRESS IN A DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING DRAMA SERIES
  • OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING WRITING FOR A DRAMA SERIES

Rick and Morty

Courtesy of Adult Swim
  • OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM

Spider-Noir

Spider-Man in Spider-Noir
image courtesy of prime video
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
  • OUTSTANDING CINEMATOGRAPHY FOR A SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING TITLE DESIGN
  • OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
  • OUTSTANDING MUSIC COMPOSITION FOR A SERIES (ORIGINAL DRAMATIC SCORE)
  • OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE
  • OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR COMEDY PROGRAMMING
  • OUTSTANDING STUNT PERFORMANCE

Star Wars: Maul – Shadow Lord

Maul in Maul - Shadow Lord
image courtesy of disney+
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (HALF-HOUR) AND ANIMATION

Star Wars: Visions

image courtesy of disney+
  • OUTSTANDING ANIMATED PROGRAM

Stranger Things

Stranger Things Finale
image courtesy of netflix
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE PERIOD OR FANTASY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
  • OUTSTANDING PROSTHETIC MAKEUP
  • OUTSTANDING MUSIC SUPERVISION
  • OUTSTANDING SOUND EDITING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING SOUND MIXING FOR A COMEDY OR DRAMA SERIES (ONE HOUR)
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SEASON OR A MOVIE
  • OUTSTANDING STUNT COORDINATION FOR DRAMA PROGRAMMING

The Walking Dead: Daryl Dixon

image courtesy of AMC
  • OUTSTANDING SPECIAL VISUAL EFFECTS IN A SINGLE EPISODE

Wednesday

image courtesy of netflix
  • OUTSTANDING PRODUCTION DESIGN FOR A NARRATIVE CONTEMPORARY PROGRAM (ONE HOUR OR MORE)
  • OUTSTANDING CHOREOGRAPHY FOR SCRIPTED PROGRAMMING
  • OUTSTANDING CONTEMPORARY COSTUMES FOR A SERIES
  • OUTSTANDING CONTEMPORARY HAIRSTYLING
  • OUTSTANDING CONTEMPORARY MAKEUP (NON-PROSTHETIC)
  • OUTSTANDING ORIGINAL MUSIC AND LYRICS

Wonder Man

Wonder Man
Image Courtesy of Marvel
  • OUTSTANDING LEAD ACTOR IN A COMEDY SERIES

What do you think? Leave a comment below and join the conversation now in the ComicBook Forum!

The Boys Fans Blast Emmys After Antony Starr Fails to Get a Nomination for Homelander, “Absurd”
Tagged:
,
Follow Us On Discover
Make Us Preferred In Top Stories

Next Article