Lego Star Wars: The Skywalker Saga Leak Reveals All 300 Playable Characters

A new Lego Star Wars: The Skywalker Saga leak has surfaced online with word of every single playable character in the game. If the leak is accurate, the game is about have an ambitious list of 300 characters, which is huge, but not surprising considering developer TT Games has teased that this is its biggest project to date. It remains to be seen how fleshed out each of these characters and their respective movesets will be, but the number alone is impressive.

The leak comes the way of LEGO insider and leaker, Falcon Fan 1414, who took to Instagram to share the complete list across several images. The Instagram user doesn’t divulge how they came across this list, but there’s no reason to doubt the validity of the list. Despite this, it should still be taken with a grain of salt, like any leak.

Below, you can check out the list for yourself, which the leaker organized into several different categories:

Jedi:

Aayla Secura

Anakin Skywalker (Episode II – Cape)

Anakin Skywalker (Episode II)

Anakin Skywalker (Episode III – Cape)

Anakin Skywalker (Episode III)

Barriss Offee

Ben Solo

Jocasta Nu

Ki-Adi Mundi

Kit Fisto

Leia (Training Flashback)

Luke Skywalker (Old – Flashback)

Luke Skywalker (Old – Crait)

Luke Skywalker (Episode V – No Jacket)

Luke Skywalker (Hoth)

Luke Skywalker (Jabba’s Palace)

Luke Skywalker (Training Flashback)

Luke Skywalker (Episode V – Jedi)

Luke Skywalker (Endor)

Luke Skywalker (Episode VI)

Luke Skywalker (Yoda Backpack)

Luminara Unduli

Mace Windu (Cape)

Mace Windu

Obi-Wan Kenobi (Episode III)

Obi-Wan Kenobi (Episode III – Cape)

Obi-Wan Kenobi (Episode I)

Obi-Wan Kenobi (Episode I – No Cape)

Obi-Wan Kenobi (Episode II)

Obi-Wan Kenobi (Episode II – Robe)

Old Ben Kenobi (Tatooine – Hood)

Old Ben Kenobi (Tatooine)

Plo Koon

Qui-Gon Jinn (Cape)

Qui-Gon Jinn (Tatooine Disguise)

Qui-Gon Jinn

Rey (Kijimi Coat)

Rey (Episode VII – Jedi)

Rey (Episode IX)

Rey Skywalker

Rey (Grey Jedi Wrap)

Shaak Ti

Yaddle

Yarael Poof

Yoda

Heroes:

Admiral Ackbar

Admiral Holdo

Aftab Ackbar

Bail Organa

Beaumont Kin

Biggs Darklighter

Boolio

Boss Nass

C’ai Threnalli

Captain Antilles

Captain Panaka

Captain Tarpals

Captain Typho

Clone Trooper (Phase I)

Clone Trooper (Commander)

Clone Trooper (Captain)

Clone Trooper (Lieutenant)

Clone Trooper (Sergeant)

Clone Trooper (Phase II)

Clone Trooper (501st Legion)

Clone Trooper (Coruscant Guard)

Clone Trooper (212th Attack Battalion)

Clone Trooper (Kashyyyk)

Commander Cody

Commander D’Acy

Commander Gree

Ello Asty

Finn (Episode VII)

Finn (Bacta Suit)

Finn (Crait

Finn (Episode IX)

Finn (Kijimi Coat)

Finn (Jacket- White Shirt)

Garven Greis (Red Leader)

General Leia Organa

General Leia Organa (Bandaged)

General Leia Organa (Silver/Grey Robes)

General Leia Organa (Black Robes)

General Leia Organa (Episode IX)

General Rieekan

General Rieekan (Hoth – Hood)

Grakchawwaa

Gungan Warrior

Jannah

Jar Jar Binks

Jar Jar (Senator)

Jet Porkins

Jess Pava

Kaydel Connix

Kaydel Connix (Episode IX)

Leia (Episode IV)

Leia (Jabba’s Palace)

Leia (Cloud City)

Leia (Endor)

Luke Skywalker (Episode IV)

Luke Skywalker (Ceremony)

Luke Skywalker (Rebel Pilot)

Mon Mothma Nien Nunb

Padme (Ship)

Padme (Clawed)

Padme (Handmaiden – Orange)

Padme (Battle of Naboo)

Padme (Pilot)

Padme (Pilot – Helmet)

Padme (Pregnant)

Padme (Silver Cape)

Padme (Tatooine Disguise)

Poe Dameron (Black Resistance Jacket)

Poe Dameron (Episode IX)

Poe Dameron (Jacket)

Poe Dameron (Kijimi Coat)

Poe Dameron (Pilot)

Poe Dameron (Pilot – Helmet)

Rebel Friend

Ric Olie

Rose Tico

Rose Tico (Crait)

Rose Tico (Episode IX)

Tallie Lintra

Tarfful

Temmin Wexley

Theron Nett

Wedge Antilles

Wrobie Tyce

Zen Senesca (Rogue 2)

The Scavengers:

Chief Chirpa

Jawa

Logray

Paploo

Rey (Episode VII)

Rey (Episode VII – Starkiller Base)

Rey (Scavenger Grey Vest)

Teebo

Teedo

Tusken Raider

Wicket

Scoundrels:

Bala-Tik

Chewbacca

DJ

Doctor Evazan

Han Solo (Episode IV)

Han Solo (Episode V)

Han Solo (Endor)

Han Solo (Hoth)

Han Solo (Hoth – Hood)

Han Solo (Carbonite – Shirt)

Han Solo (Episode VII)

Lando Calrissian (Episode IX)

Lando Calrissian (Hermit)

Lando Calrissian (Episode V)

Lando Calrissian (Episode VI – General)

Lando Calrissian (Han Solo’s Clothes)

Lando Calrissian (Jabba’s Palace)

Maz Kanata

Ponda Baba

Sidon Ithano

Tasu Leech

Wandering Wookiee

Zorii Bliss

Bounty Hunters:

4-LOM

Aurra Sing

Bazine Netal

Boba Fett

Bossk

Carib Diss

Dengar

Greedo

IG-88

Jango Fett

Jango Fett (Casual)

Leia (Boussh Disguise)

Rothgar Deng

Zam Wesell (Human

Zam Wesell (Alien Face)

Zuckuss

The Villains:

Ap’lek

B1 Battle Droid

B1 Battle Droid (Commander)

B1 Battle Droid (Geonosis)

B1 Battle Droid (Heavy Assault)

B1 Battle Droid (Kashyyyk)

B1 Battle Droid (Security)

Captain Canady

Captain Peavey

Captain Phasma

Captain Phasma (Cracked Helmet)

Cardo

Commander Jir

DJ (First Order)

Emperor’s Royal Guard

Empire Captain

FN-2199

Finn (FN-2187 – No Helmet)

Finn (FN-2187)

Finn (First Order)

Finn (Episode VIII – Supremacy)

First Order Flametrooper

First Order Jet Trooper

First Order Officer

First Order Officer (Kijimi)

First Order Snowtrooper

First Order Cold Weather Assault Trooper

First Order Special Forces Fighter Pilot

First Order TIE Fighter Pilot

General Grievous

General HuxHan Solo (Stormtrooper)

Han Solo (Stormtrooper – No Helmet)

Imperial Fleet Trooper

Imperial Gunnery Technician

Kuruk

Luke Skywalker (Stormtrooper)

Luke Skywalker (Stormtrooper – No Helmet)

00M-9

Pryde

Rose Tico (First Order)

Rose Tico (Episode VIII – Supremacy)

Sandtrooper

Sandtrooper (Commander)

Sandtrooper (Sergeant)

Scout Trooper

Scout Trooper (Kashyyyk)

Sith Jet Trooper

Sith Trooper

Snowtrooper

Sovereign Protector

Stormtrooper (Empire Sergeant)

Stormtrooper

Stormtrooper (Empire Commander)

Stormtrooper (First Order – Driver)

Stormtrooper (First Order Sergeant)

Stormtrooper (First Order Officer)

Stormtrooper (First Order Heavy Assault)

Stormtrooper (First Order Squad Leader)

Stormtrooper (First Order)

TIE Fighter Pilot

Tarkin

Trudgen

Ushar

Vicrul

Sith:

Sith: Anakin Skywalker (Charred)

Anakin Skywalker (Yellow Eyes)

Count Dooku

Darth Maul (No Cape)

Darth Maul

Darth Vader

Darth Vader (No Helmet)

Kylo Ren (Episode IX)

Kylo Ren (No Helmet)

Kylo Ren (No Helmet – Scar)

Kylo Ren (Topless)

Kylo Ren

Palpatine (Scarred)

Palpatine (Senator)

Palpatine (Chancellor – Grey)

Palpatine (Chancellor – Red)

Rey (Sith)

Snoke

The Emperor

The Emperor

Astromechs:

BB-8

BB-8 (Disguise)

BB-9E

G8-R3

K3-R1

R2-A6

R2-B1

R2-D2

R2-D2 (Swamp)

R2-D2 (Waiter)

R2-KT

R2-N3

R2-Q5

R2-R9

R4-M9

R4-P17

R5-2JE

R5-D4

R5-M2

Protocol Droids:

C-3P0

C-3P0 (Kijimi Coat)

C-3P0 (Episode I)

C-3P0 (Red Arm)

C-3P0 (Red Eyes)

C-3P0 (Rusted)

E-3P0

H1-NT

K-3PO

ME-8D9

R-3P0

RA-7

TC-14

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is set to release worldwide on April 5 via the PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, and Xbox Series X.

H/T, The Direct.