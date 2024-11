PlayStation Flash Sale Live With Big Discounts On 2018’s Biggest PS4 Games

Many of you may be broke and done with your Christmas shopping, but PlayStation doesn’t care: it’s back with another Flash Sale right before Christmas. You know, just in case you didn’t spend enough on video games for yourself this Holiday season already.

Unlike many Flash Sales that go for quantity over quality, the latest is restricted to just 85 games and bundles, but there’s about zero filler. Further, it’s mostly all new games released this year. So if your 2018 backlog wasn’t big enough already, it’s about to get bigger.

Anyway, here’s what’s on sale:

AAA Games

Call of Duty Black Ops 4 – Digital Deluxe Enhanced Edition — $116.99 — Save 10 percent

Call of Duty Black Ops 4 – Digital Deluxe Edition — $89.99 — Save 10 percent

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Complete Edition — $51.99 – Save 60 percent

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition — $35.99 — Save 60 percent

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition — $23.99 — Save 60 percent

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege — $19.99 — Save 60 percent

Assassin’s Creed Odyssey Ultimate Edition — $71.99 — Save 40 percent

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition — $59.99 — Save 40 percent

Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition — $47.99 — Save 40 percent

Assassin’s Creed Odyssey — $35.99 — Save 40 percent

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Ultimate Edition — $59.99 — Save 50 percent

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Year 2 — $39.99 — Save 50 percent

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands — $14.99 — Save 70 percent

FIFA 19 Ultimate Edition — $49.99 — Save 50 percent

FIFA 19 Champions Edition — $39.99 – Save 50 percent

FIF 19 — $29.99 — Save 50 percent

PES 2019 Legend Edition — $47.99 — Save 40 percent

PES 2019 David Beckham Edition — $41.99 — Save 40 percent

PES 2019 — $35.99 — Save 40 percent

Madden NFL 19: Hall of Fame Edition — $39.99 — Save 50 percent

NBA 2K19 20TH Anniversary Edition — $49.99 — Save 50 percent

NBA 2K19 — $29.99 — Save 50 percent

Madden NFL 19 — $29.99 — Save 50 percent

NHL 19 99 Edition — $39.99 — Save 50 percent

NHL 19 — $29.99 – Save 50 percent

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – $89.99 — Save 10 percent

Red Dead Redemption 2: Special Edition — $69.59 — Save 13 percent

The Crew 2 Gold Edition — $49.99 — Save 50 percent

The Crew 2 Deluxe Edition — $30.09 — Save 57 percent

The Crew 2 — $25.79 — Save 57 percent

Far Cry 5 Gold Edition — $44.99 — Save 50 percent

Far Cry 5 Deluxe Esition — $27.99 — Save 60 percent

Far Cry 5 — $23.99 — Save 60 percent

Just Cause 4 Gold Edition — $67.49 — Save 25 percent

Just Cause 4 Digital Deluxe Edition — $52.49 — Save 25 percent

Just Cause 4 — $47.99 — Save 20 percent

Shadow of the Tomb Raider – Croft Edition — $44.99 — Save 50 percent

Shadow of the Tomb Raider: Digital Deluxe Edition — $34.99 — Save 50 percent

Shadow of the Tomb Raider — $29.99 — Save 50 percent

Battlefield V Deluxe Edition — $47.99 — Save 40 percent

Battlefield V — $35.99 — Save 40 percent

Destiny 2: Forsaken Digital Deluxe Edition — $71.99 — Save 10 percent

Destiny 2: Forsaken Legendary Collection — $41.99 — Save 30 percent

Destiny 2: Forsaken — $33.99 — Save 15 percent

EA Sports UFC 3 Deluxe Edition — $26.39 — Save 67 percent

EA Sports UFC 3 — $23.99 — Save 60 percent

Fallout 76 Tercentennial Edition — $51.99 — Save 35 percent

Fallout 76 — $40.19 — Save 33 percent

Marvel’s Spider-Man Digital Deluxe Edition — $49.59 — Save 38 percent

Marvel’s Spider-Man — $40.19 — Save 33 percent

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $53.59 — Save 33 percent

Starlink: Battle for Atlas Digital Edition – $40.19 — Save 33 percent

Dakar 18 — $41.99 — Save 30 percent

Dragon Quest XI: Digital Edition of Light — $35.99 — Save 40 percent

For Honor Marching Fire Edition — $29.99 — Save 50 percent

For Honor — $9.99 — Save 75 percent

Valkyria Chronicles 4 — $29.99 — Save 50 percent

Yakuza 6: The Song of Life — $29.99 — Save 50 percent

God of War Digital Deluxe Edition — $34.99 — Save 30 percent

God of War — $27.99 — Save 30 percent

Just Dance 2019 — $23.99 — Save 40 percent

Creed: Rise to Glory (PlayStation VR) — $14.99 — Save 50 percent

Transference (PlayStation VR, but not required) — $14.99 — Save 40 percent

Castlevania Requiem: Symphony of the Night — $16.99 — Save 15 percent

Life is Strange Episode 1 — $3.99 — Save 50 percent

Call of Duty: Black Ops 4 + Overwatch + Destiny 2: Forsaken — $95.99 — Save 40 percent

Independent Games