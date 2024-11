Power Rangers: Power Morphicon Wave 7 Guests Announced

Power Morphicon has released a new wave of guests for its big 2018 Power Rangers convention, and the newest additions feature something for everyone.

Whether you’re a fan of Mighty Morphin, Wild Force, Mystic Force, Ninja Storm, or Super Sentai, there’s someone here you’ll want to meet. You can find the newest additions (Wave 7) below.

Johnny Yong Bosch – Adam Park: Mighty Morphin Power Rangers

Lex Lang – Zen-Aku: Power Rangers Wild Force

Danny Wayne – Jindrax: Power Rangers Wild Force – Stunts Power Rangers

Richard Brancatisano – Xander Bly: Power Rangers Mystic Force

John Tellegen – Writer: Power Rangers Ninja Storm

Hisashi Sakai – White Dairanger: Gosei Sentai Dairanger

Teruaki Ogawa – Red Kakuranger: Ninja Sentai Kakuranger

Yasuhiro Takeuchi – Stunts: Super Sentai (Over 25 Seasons)

You can find the other waves below.

Wave 6

David Fielding – Zordon: Mighty Morphin Power Rangers

Jason Narvy – Skull: Mighty Morphin Power Rangers

Neo Edmund – Putty Patrol: Mighty Morphin Power Rangers

Denny Logan – Elgar: Power Rangers Turbo

Sean Johnson – Carter Grayson: Power Rangers Lightspeed Rescue

Keith Robinson – Joel Rawlings: Power Rangers Lightspeed Rescue

Sasha Craig – Kelsey Winslow: Power Rangers Lightspeed Rescue

Ron Rogge – Captain Mitchell: Power Rangers Lightspeed Rescue – Friday and Saturday Only

Eddie Frierson – Frax: Power Rangers Time Force

Dwayne Cameron – Tyzonn: Power Rangers Operation Overdrive

Andrew Gray – Troy Burrows: Power Rangers Megaforce

John Loudermilk – Noah Carver: Power Rangers Megaforce

Ciara Hanna – Gia Moran: Power Rangers Megaforce

Christina Masterson, Emma Goodall: Power Rangers Megaforce

Cameron Jebo – Orion: Power Rangers Megaforce

Claire Blackwelder – Kendall Morgan: Power Rangers Dino Charge

Iris Hampton – Power Rangers Casting Director

Ronnie Sperling – Writer: Mighty Morphin Power Rangers

Shinji Nishikawa – Artist: Heisei Godzilla Films

Paul Schrier – Bulk: Mighty Morphin Power Rangers

Adelaide Kane – Tenaya: Power Rangers RPM

Wave 5

Walter Jones – Zack Taylor: Mighty Morphin Power Rangers

Steve Cardenas – Rocky DeSantos: Mighty Morphin Power Rangers

Elisabeth Fies – Stunts: Mighty Morphin Power Rangers

Neil Kaplan – Diabolico (Voice): Power Rangers Lightspeed Rescue

Kevin Kleinberg – Trip Regis: Power Rangers Time Force

Deborah Phillips – Katie Walker: Power Rangers Time Force

Phillip Andrew – Merrick Baliton: Power Rangers Wild Force

Anna Hutchison – Lily Chillman: Power Rangers Jungle Fury

Ari Boyland – Flynn McAllistair: Power Rangers RPM

Li Ming Hu – Gemma: Power Rangers RPM

Davi Santos – Ivan: Power Rangers Dino Charge

Kelson Henderson – Mick: Power Rangers Ninja Steel

Ryan Parrott – Writer: BOOM! Studios’ Saban’s Go Go Power Rangers Comics

Wave 4

Karan Ashley – Aisha Campbell: Mighty Morphin Power Rangers

Barbara Goodson – Rita Repulsa (Voice): Mighty Morphin Power Rangers

Rajia Baroudi – Delphine: Mighty Morphin Alien Rangers

Blake Foster – Justin Stewart: Power Rangers Turbo

Erin Cahill – Jen Scotts: Power Rangers Time Force

Katrina Devine – Marah: Power Rangers Ninja Storm

Katrina Browne – Kapri: Power Rangers Ninja Storm

Matt Austin – Bridge Carson: Power Rangers S.P.D.

Greg Aronowitz – Executive Producer: Power Rangers S.P.D.

Caitlin Murphy – Ronny Robinson: Power Rangers Operation Overdrive

Azim Rizk – Jake Hollins: Power Rangers Megaforce

David Carr – Tyler: VR Troopers

Wave 3

Royce Herron – Ms. Appleby: Mighty Morphin Power Rangers

Alan Palmer – Corcus: Mighty Morphin Alien Rangers

Nakia Burrise – Tanya Sloan: Power Rangers Zeo

Catherine Sutherland – Katherine Hillard: Power Rangers Zeo

Hilary Shepard – Divatox: Power Rangers Turbo – Saturday Only

Justin Nimmo – Zhane: Power Rangers In Space

Rhett Fisher – Ryan Mitchell: Power Rangers Lightspeed Rescue

Vernon Wells – Ransik: Power Rangers Time Force

Tone Rodriguez – Concept Designer: Power Rangers Time Force

Phillip Jeanmarie – Max Cooper: Power Rangers Wild Force

Jack Guzman – Danny Delgado: Power Rangers Wild Force

Alyson Kiperman – Taylor Earhardt: Power Rangers Wild Force

Tsuyoshi Nonaka – Toy Designer: Bandai America/Japan

Scott Shaw – Comic Book Artist: Smurfs/Captain Carrott

Wave 2

Jason Ybarra – Baboo: Mighty Morphin Power Rangers

Roger Velasco – Carlos Vallerte: Power Rangers In Space

Valerie Vernon – Kendrix Morgan: Power Rangers Lost Galaxy

Michael Copon – Lucas Kendall: Power Rangers Time Force

Jessica Rey – Alyssa Enrile: Power Rangers Wild Force

Adam Tuominen – Hunter Bradley: Power Rangers Ninja Storm

Kevin Duhaney – Ethan James: Power Rangers Dino Thunder

Brandon Jay McLaren – Jack Landors: Power Rangers S.P.D.

Monica May – Z Delgado: Power Rangers S.P.D.

Camille Hyde – Shelby Watkins: Power Rangers Dino Charge

Ron Wasserman – Composer, Mighty Morphin Power Rangers

Kyle Higgins – Writer: BOOM! Studios’ Mighty Morphin Power Rangers Comics

Michi Yamato – Metallix: Big Bad Beetleborgs

Wave 1

Carla Perez – Rita Repulsa: Mighty Morphin Power Rangers

Romy J. Sharf – Alpha 5: Mighty Morphin Power Rangers

Sabrina Lu – Scorpina: Mighty Morphin Power Rangers

Carol Hoyt – Divatox: Power Rangers Turbo

Derek Stephen Prince – Elgar: Power Rangers Turbo

Selwyn Ward – T.J. Johnson: Power Rangers In Space

Christopher Khayman Lee – Andros: Power Rangers In Space

Tracy Lynn Cruz – Ashley Hammond: Power Rangers In Space

Patrick David – Psycho Red Ranger: Power Rangers In Space

Cerina Vincent – Maya: Power Rangers Lost Galaxy

Melody Perkins – Karone: Power Rangers Lost Galaxy

Jason Faunt – Wes Collins: Power Rangers Time Force

Dan Southworth – Eric Myers: Power Rangers Time Force

Kate Sheldon – Nadira: Power Rangers Time Force

Ann Marie Crouch – Princess Shayla: Power Rangers Wild Force

Jorge Vargas – Blake Bradley: Power Rangers Ninja Storm

Jeff Parazzo – Trent Hernandez: Power Rangers Dino Thunder

Alycia Purrott – Syd Drew: Power Rangers S.P.D.

Mike Ginn – Gem: Power Rangers RPM

Brennan Mejia – Tyler Navarro: Power Rangers Dino Charge

Adi Shankar: Producer: Power/Rangers Fanfilm

Mike Hollander: JB Reese: VR Troopers

The biannual event takes place from August 17th to August 19th, 2018 at the Anaheim Convention Center in California, and you can find out more about it here. Make sure to follow @MattMuellerCB for all of your Power Rangers coverage!