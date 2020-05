Marvel Reveals Updated Release Schedule

✖

Marvel Comics has revealed its upcoming schedule of releases through July. The comics direct market was on freeze after Diamond Comic Distributors stopped shipping new products. As of this week, the direct market is back open for business (and observing social distancing protocols, we hope). Marvel has released its updated schedule so that fans know when they'll be able to find comics delayed since April. There's also a list of what's new coming in May, June, and July. The schedule includes new installments of popular series like X-Men, The Fantastic Four, and Avengers. July also sees the launch of the summer crossover event Empyre.

Empyre is now set to release weekly beginning July 15th. The event sees the Kree and the Skrulls, once fierce enemies, uniting under a new emperor and setting course for Earth. The Avengers prepare for war while the Fantastic Four pursue a diplomatic solution. Whether either effort yields success remains unknown.

“We couldn’t be more excited to start rolling out new Marvel comics again on a weekly basis, including our long-anticipated cosmic summer event, Empyre!” said Marvel Editor-in-Chief C.B. Cebulski in a statement. “We know Marvel fans are eager to dive back into the Marvel Universe, and we can’t wait to bring you spectacular new stories with stunning art every Wednesday. As anticipation and excitement builds, we'll continue to keep a balanced release schedule for our comics and trade collections, and starting in mid-July, fans can look forward to even more releases for Marvel’s latest comics!”

Here's the full release schedule:

WEDNESDAY, MAY 27:

Comics:

AMAZING SPIDER-MAN #43 (FEB200924)

AVENGERS #33 (FEB200982)

MARAUDERS #10 (FEB200894)

STAR WARS: DOCTOR APHRA #1 (FEB201023)

VENOM #25 (FEB200939)

WEDNESDAY, JUNE 3:

Collections:

ASTONISHING X-MEN BY JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC (OCT191092)

GHOST RIDER VOL. 1 TPB (JAN201057)

MEPHISTO: [CLASSIC] TPB (JAN201070)

SENSATIONAL SHE-HULK BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC (OCT191099)

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB (JAN201078)

SW DARTH VADER POSTER BOOK (NOV190977)

THE AMAZING MARY JANE VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB (JAN201059)

X-MEN VOL. 1 TPB (JAN201051)

WEDNESDAY, JUNE 10:

Comics:

BLACK CAT #11 (FEB200950)

DAREDEVIL #20 (FEB201010)

DEADPOOL #5 (JAN200984)

EXCALIBUR #10 (FEB200891)

MILES MORALES: SPIDER-MAN #17 (FEB200810)

NEW MUTANTS #10 (FEB200892)

WEDNESDAY, JUNE 17:

Collections:

CONAN: THE BOOK OF THOTH TPB (JAN201065)

DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB (JAN201061)

DAWN OF X VOL. 5 TPB (JAN201049)

IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB (JAN201069)

MARVEL MASTERWORKS: THE AVENGERS VOL. 20 HC (OCT191105)

SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NEW PRINTING) (OCT191090)

STAR WARS: AGE OF REBELLION HC (OCT191126)

THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL: BIG SQUIRRELS DON’T CRY GN-TPB (JAN201080)

WEDNESDAY, JUNE 24:

Comics:

2020 RESCUE #2 (FEB200910)

CAPTAIN AMERICA: MARVELS SNAPSHOTS #1 (FEB200899)

EMPYRE #0 AVENGERS (FEB200772)

IMMORTAL HULK #34 (FEB200979)

IRON MAN 2020 #4 (FEB200905)

SPIDER-HAM #5 (FEB200998)

STAR WARS: BOUNTY HUNTERS #3 (FEB201029)

THOR #5 (FEB200961)

Collections:

AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NEW PRINTING) (NOV190945)

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: NAME IS DOOM TPB (FEB201069)

IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB (JAN201062)

MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW GN-TPB (JAN201075)

MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC (NOV190952)

YONDU TPB (JAN201055)

WEDNESDAY, JULY 1:

Collections:

DAWN OF X VOL. 6 TPB (JAN201050)

EXCALIBUR TPB (JAN201053)

INFINITY GAUNTLET MARVEL SELECT HC (DEC190973)

MARVEL MASTERWORKS: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 3 HC (NOV190949)

MARVEL'S BLACK WIDOW PRELUDE TPB (JAN201074)

TIMELY'S GREATEST: THE GOLDEN AGE SUB-MARINER BY BILL EVERETT - THE POST-WAR YEARS OMNIBUS HC (OCT191094)

WHAT IF? CLASSIC: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 4 TPB (FEB201068)

X-MEN MILESTONES: MESSIAH WAR TPB (FEB201064)

YOUNG AVENGERS BY GILLEN & MCKELVIE: THE COMPLETE COLLECTION TPB (FEB201067)

WEDNESDAY, JULY 8:

Comics:

BLACK PANTHER AND THE AGENTS OF WAKANDA #8 (FEB200985)

DR. STRANGE #5 (FEB200965)

EMPYRE #0 FANTASTIC FOUR (FEB200776)

GHOST RIDER #7 (FEB200994)

MARVELS X #4 (FEB200895)

STRANGE ACADEMY #2 (FEB200849)

X-FORCE #10 (FEB200893)

X-MEN: GOD LOVES, MAN KILLS EXTENDED CUT #1 (FEB200885)

Collections:

AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 7 TPB (JAN201056)

IMMORTAL HULK VOL 2 HC (NOV190959)

MARAUDERS VOL. 1 TPB (JAN201052)

MARVEL MONOGRAPH: THE ART OF FRANK CHO TPB (JAN201071)

MARVEL'S SPIDER-MAN POSTER BOOK TPB (JAN201064)

MILES MORALES SPIDER-MAN (NEW PRINTING) (DEC190974)

SAVAGE SWORD OF CONAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 3 HC (NOV190954)

STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: LEGACY VOL. 3 (JAN201076)

WEDNESDAY, JULY 15:

Comics:

2020 iWOLVERINE #1 (MAR200973)

AMAZING SPIDER-MAN #44 (FEB200926)

AVENGERS #34 (MAR201019)

CAPTAIN MARVEL #17 (FEB200964)

EMPYRE #1 (FEB200753)

FANTASTIC FOUR #21 (FEB200793)

GIANT-SIZE X-MEN: MAGNETO #1 (FEB200889)

GUARDIANS OF THE GALAXY #4 (FEB200975)

IMMORTAL HULK #35 (MAR201021)

SPIDER-WOMAN #2 (FEB200916)

VENOM #26 (MAR200999)

Collections:

AMAZING SPIDER-MAN: FULL CIRCLE HC (OCT191101)

ASTONISHING X-MEN COMPANION TPB (FEB201062)

CONAN: SERPENT WAR TPB (JAN201066)

DEATH OF WOLVERINE PRELUDE: THREE MONTHS TO DIE TPB (JAN201073)

MS. MARVEL BY SALADIN AHMED VOL. 2: STORMRANGER TPB (JAN201060)

RUNAWAYS: PRIDE & JOY MARVEL SELECT HC (OCT191102)

THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 1 HC KANE COVER (NEW PRINTING 3) (NOV190957)

THE UNCANNY X-MEN OMNIBUS VOL. 1 HC WATSON COVER (NEW PRINTING 3, DM ONLY) (NOV190958)

WEDNESDAY, JULY 22:

Comics:

AMAZING SPIDER-MAN: SINS RISING PRELUDE #1 (FEB200922)

DAREDEVIL #21 (MAR201052)

EMPYRE #2 (FEB200766)

EMPYRE: AVENGERS #1 (FEB200782)

EMPYRE: X-MEN #1 (MAR200834)

HELLIONS #2 (FEB200872)

LORDS OF EMPYRE: EMPEROR HULKLING #1 (FEB200784)

NEW MUTANTS #11 (MAR200909)

STAR WARS: DOCTOR APHRA #2 (FEB201027)

WOLVERINE #3 (FEB200881)

X-MEN/FANTASTIC FOUR #4 (FEB200877)

Collections:

AMAZING SPIDER-MAN 2099 COMPANION TPB (FEB201056)

AVENGERS BY JASON AARON VOL. 6: STARBRAND REBORN TPB (FEB201055)

ETERNALS BY JACK KIRBY: THE COMPLETE COLLECTION TPB CLASSIC COVER (DM ONLY) (APR201085)

ETERNALS BY JACK KIRBY: THE COMPLETE COLLECTION TPB REMASTERED COVER (APR201084)

MILES MORALES VOL. 3: FAMILY BUSINESS TPB (FEB201048)

RUINS OF RAVENCROFT TPB (APR201103)

VENOM BY DONNY CATES VOL. 4: VENOM ISLAND TPB (FEB201050)

WOLVERINE: WEAPON X TPB (NEW PRINTING 2) (FEB201066)

X-FORCE BY BENJAMIN PERCY VOL. 1 TPB (DNMC) (FEB201053)

WEDNESDAY, JULY 29:

Comics:

AMAZING SPIDER-MAN #45 (MAR200987)

CABLE #2 (FEB200874)

CAPTAIN MARVEL #18 (MAR200875)

EMPYRE #3 (MAR200838)

EMPYRE HANDBOOK #1 (FEB200788)

EMPYRE: CAPTAIN AMERICA #1 (MAR200846)

EMPYRE: SAVAGE AVENGERS #1 (MAR200844)

IRON MAN 2020 #5 (MAR200977)

STAR WARS: DARTH VADER #3 (FEB201032)

STAR WARS: THE ACTION FIGURE VARIANT COVERS 1 (FEB201035)

SYMBIOTE SPIDER-MAN: ALIEN REALITY #5 (FEB200933)

X-FACTOR #1 (FEB200865)

X-MEN #10 (FEB200789)

Collections:

ADVENTURE INTO FEAR OMNIBUS HC (DEC190975)

AVENGERS EPIC COLLECTION: THIS BEACHHEAD EARTH TPB (MAR201110)

AVENGERS: LIVE KREE OR DIE TPB (MAR201115)

MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 5 HC (DEC190977)

MARVEL MASTERWORKS: MARVEL TEAM-UP VOL. 5 HC VARIANT (DM ONLY) (DEC190978)

MARVEL-VERSE: CAPTAIN AMERICA GN-TPB (MAR201119)

MS. MARVEL MEETS THE MARVEL UNIVERSE GN-TPB (FEB201074)

SILVER SURFER: PARABLE TPB (NEW PRINTING) (APR201107)

SPIDER-VERSE: SPIDER-ZERO TPB (FEB201047)

STAR WARS: THE RISE OF KYLO REN TPB (SDOS) (FEB201057)

