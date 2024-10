PlayStation Store’s First Massive PS4 Sale of 2020 Is Here

2020 is here, and the PlayStation Store is live with its first PS4 sale of the year and decade, and it’s a huge one. More specifically, Sony Interactive Entertainment currently has nearly 1,300 games on sale. And unlike some sales, there’s a huge slab of notable games and tons of deep discounts. It may be early in the year, but this is surely going to be one of the biggest and best sales of the 2020. Beyond PlayStation 4 games, there’s also plenty of discounts on some of PlayStation VR’s best games.

Anyway, as always, you can find the entire sale for yourself right here. However, if you don’t have time to sift through nearly 1,300 games, don’t worry, you don’t have to. Below, you can find multiple curated lists — organized by price and presented in alphabetical order — that feature all of the promotion’s noteworthy discounts.

Under $10

Absolver — $7 — Save 75 percent

Abzu — $5 — Save 75 percent

Assassin’s Creed Syndicate — $9 — Save 70 percent

Banner Saga 1 — $5 — Save 80 percent

Banner Saga 2 — $8 — Save 70 percent

Banner Saga 3 — $10 — Save 60 percent

Batman: Akrham VR — $6 — Save 70 percent

Batman: Return to Arkham — $6 — Save 70 percent

Battlefield 1 — $5 — Save 75 percent

Battlefield 1 Revolution — $8 — Save 80 percent

Battlefield 4 — $4 — Save 80 percent

Battlefield Hardline — $7 — Save 65 percent

Battlezone Gold Edition — $9 — Save 75 percent

Black the Fall — $6 — Save 60 percent

Blood Bowl 2 — $5 — Save 75 percent

Broforce — $4 — Save 75 percent

Brothers: a Tale of two Sons — $5 — Save 75 percent

Burnout Paradise: Remastered — $10 — Save 50 percent

Capcom Beat ‘Em Up Bundle — $10 — Save 50 percent

Castlevania Anniversary Collection — $10 — Save 50 percent (2019 release)

Castlevania Requiem: Symphony of the Night and Rondo of Blood — $10 — Save 50 percent

Cities: Skylines — $10 — Save 75 percent (DLC and expansions on sale as well)

Contra Anniversary Collection — $10 — Save 50 percent (2019 release)

Darksiders II Deathinitive Edition — $9 — Save 70 percent

Dead Island Definitive Edition — $8 — Save 60 percent

Dead Island: Riptide Definitive Edition — $8 — Save 70 percent

Dead Rising — $6 — Save 70 percent

Dead Rising 2 — $6 — Save 70 percent

Dead Rising 2 Off the Record — $6 — Save 70 percent

Deus Ex: Mankind Divided — $5 — Save 85 percent

Devil May Cry 4 Special Edition — $7 — Save 70 percent

Diablo III: Rise of the Necromancer — $8 — Save 50 percent

DmC Devil May Cry: Definitive Edition — $10 — Save 70 percent

DOOM — $6 — Save 70 percent

EA Sports UFC 3 — $6 — Save 70 percent

Enter the Gungeon — $7 — Save 50 percent

Fallout 4 — $9 — Save 70 percent

Far Cry Primal — $10 — Save 67 percent

Final Fantasy Type-0 — $10 — Save 50 percent

Final Fantasy VII — $10 — Save 40 percent

For Honor — $10 — Save 67 percent

Furi — $7 — Save 60 percent

Hitman GO: Definitive Edition — $2 — Save 80 percent

Hotline Miami — $2 — Save 80 percent

Hotline Miami 2 — $4 — Save 75 percent

Hunting Simulator — $10 — Save 75 percent

just Cause 3 — $5 — Save 75 percent

Killing Floor 2 — $10 — Save 75 percent

Layers of Fear – $7 — Save 75 percent

LEGO Batman 3: Beyond Gotham — $5 — Save 75 percent

LEGO City Undercove — $7 — Save 75 percent

LEGO Jurassic World — $10 — Save 50 percent

LEGO Harry Potter Collection — $7 — Save 65 percent

LEGO Marvel’s Avengers — $6 — Save 70 percent

LEGO Marvel Super Heroes — $6 — Save 70 percent

LEGO Marvel Super Heroes 2 — $6 — Save 70 percent

LEGO Star Wars: The Force Awakens — $5 — Save 75 percent

LEGO Worlds — $7 — Save 75 percent

Little Nightmares — $5 — Save 75 percent

Lords of the Fallen — $4 — Save 80 percent

Marvel vs. Capcom: Infinite – Standard Edition — $10 — Save 75 percent

Mega Man Legacy Collection — $6 — Save 75 percent

Mega Man Legacy Collection 2 — $10 — Save 50 percent

Mega Man X Legacy Collection — $10 — Save 50 percent

Mega Man X Legacy Collection 2 — $10 — Save 50 percent

Metro Redux — $9 — Save 70 percent

Need for Speed Payback — $5 — Save 75 percent

Need for Speed Rivals — $5 — Save 75 percent

Onrush — $6 — Save 90 percent

Oxenfree — $5 — Save 50 percent

Persona 5 — $10 — Save 50 percent

Prey — $7 — Save 75 percent

Portal Knights — $8 — Save 60 percent

PSYCHO-PASS: Mandatory Happiness — $9 — Save 75 percent

Rocket League — $10 — Save 50 percent

Ruiner — $10 — Save 50 percent

Saints Row: Gat out of Hell — $4 — Save 75 percent

Saints Row IV Re-Elected — $5 — Save 75 percent

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition — $10 — Save 50 percent

Shadow Warrior — $7 — Save 70 percent

Shadow Warrior 2 — $10 — Save 75 percent

Slime Rancher — $10 — Save 50 percent

Sonic Forces — $10 — Save 50 percent

Sonic Mania –$10 — Save 50 percent

Star Wars Jedi Knight II – Jedi Outcast — $8 — Save 20 percent (2019 release)

Star Wars: Jedi Starfighter — $5 — Save 50 percent

Star Wars: Racer Revenge — $5 — Save 50 percent

Superhot — $10 — Save 60 percent

Super Bomberman R — $14 — Save 65 percent

The Elder Scrolls Online — $8 — Save 60 percent

The Disney Afternoon Collection — $5 — Save 75 percent

The Escapists 2 — $7 — Save 66 percent

The Last of Us: Left Behind Stand Alone — $7 — Save 25 percent

The LEGO Movie Videogame — $5 — Save 75 percent

The Sims 4 — $10 — Save 75 percent

This War of Mine: The Little Ones — $5 — Save 75 percent

ToeJam and Earl: Back in the Groove — $7 — Save 50 percent (2019 release)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition — $10 — Save 75 percent

Torment: Tides of Numenera — $10 — Save 80 percent

Trials Rising — $10 — Save 60 percent (2019 release)

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 — $10 — Save 60 percent

UNO — $5 — Save 50 percent

Valkyria Chronicles Remastered — $8 — Save 60 percent

Yakuza 0 — $10 — Save 50 percent

Yakuza Kiwami — $10 — Save 50 percent

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist — $10 — Save 50 percent

Zombie Army Trilogy — $5 — Save 90 percent

$10-$20

Anthem — $12 — Save 80 percent (2019 release)

Arizona Sunshine — $14 — Save 65 percent

ARK: Survival Evolved — $15 — Save 70 percent (ARK expansion also discounted)

Assassin’s Creed III: Remastered — $16 — Save 60 percent

Assassin’s Creed Odyssey — $15 — Save 75 percent

Assassin’s Creed Origins — $15 — Save 75 percent

Assassin’s Creed Rogue: Remastered — $15 — Save 50 percent

Assassin’s Creed: The Ezio Collection — $12 — Save 70 percent

A Way Out — $15 — Save 50 percent

Batman: Arkham Collection — $15 — Save 75 percent

Battlefield V — $16 — Save 60 percent

Black Desert — $15 — Save 50 percent

Blasphemous — $17 — Save 33 percent (2019 release)

Blood & Truth — $20 — Save 50 percent (2019 release)

Borderlands: Game of the Year Edition — $15 — Save 50 percent (2019 release)

Borderlands: The Handsome Jack Collection — $15 — save 75 percent

Call of Duty: Ghosts Gold Edition — $20 — Save 67 percent

Call of Duty: Infinite Warfare — $20 — Save 67 percent

Call of Duty: Modern Warfare Remastered — $16 — Save 60 percent

Call of Duty: WWII – Gold Edition — $20 — Save 67 percent

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — $20 — Save 50 percent

Danganronpa 1•2 Reload — $20 — Save 50 percent

Dark Souls III — $15 — Save 75 percent

Dark Souls Remastered — $20 — Save 50 percent

Days Gone — $20 — Save 50 percent (2019 release)

Dead Rising 4: Frank’s Big Package — $20 — Save 50 percent

Destiny 2: Forsaken — $15 — Save 50 percent

Detroit: Become Human — $15 — Save 25 percent

Devil May Cry V — $20 — Save 67 percent (2019 release)

Devil May Cry HD Collection — $18 — Save 40 percent

Diablo III: Eternal Collection — $20 — Save 67 percent

Dragon Ball FighterZ — $15 — Save 75 percent

Dragon Ball Xenoverse 2 — $15 — Save 75 percent

Dying Light: The Following – Enhanced Edition — $14 — Save 30 percent

Fallout 76 — $20 — Save 50 percent

Far Cry 3 — $15 — Save 50 percent

Far Cry 5 — $15 — Save 75 percent

Far Cry 4 + Far Cry Primal — $20 — Save 60 percent

Far Cry New Dawn — $16 — Save 60 percent (2019 release)

Final Fantasy IX — $13 — Save 40 percent

Final Fantasy VIII Remastered — $13 — Save 33 percent (2019 release)

Final Fantasy XV Royal Edition — $17 — Save 50 percent

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster — $12 — Save 50 percent

Fist of the North Star: Lost Paradise — $18 — Save 70 percent

Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack — $50 — Save 50 percent

God of War — $15 — Save 50 percent

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition — $15 — Save 50 percent

Hellblade — $15 — Save 50 percent

Hitman: Game of the Year Edition — $11 — Save 80 percent

Horizon Zero Dawn: Complete Edition — $15 — Save 25 percent

inFAMOUS Second Son — $15 — Save 25 percent

inFAMOUS First Light — $11 — Save 25 percent

Injustice 2 — $12 — Save 70 percent

Jak and Dax Bundle — $18 — Save 55 percent

Just Cause 4 — $14 — Save 65 percent

Kingdom Hearts III — $20 — Save 67 percent (2019 release)

LEGO DC Super-Villains — $18 — Save 70 percent

LEGO Marvel Collection — $18 — Save 70 percent

LEGO NINJAGO Movie Video Game — $14 — Save 75 percent

LEGO The Incredibles — $15 — Save 75 percent

Life is Strange 2 Complete Season — $20 — Save 50 percent (2019 release)

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition — $20 — Save 50 percent

MediEvil — $20 — Save 33 percent (2019 release)

Mega Man 11 — $15 — Save 50 percent

Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition — $15 — Save 75 percent

MLB The Show 19 — $18 — Save 40 percent (2019 release)

Monster Hunter: World — $15 — Save 50 percent

Mortal Kombat 11 Kombat Pack — $16 — Save 60 percent (2019 release)

Moss — $20 — Save 33 percent

My Hero One’s Justice — $15 — Save 75 percent

Ni no Kuni II — $20 — Save 67 percent

NiOh — $15 — Save 25 percent

Observer — $12 — Save 60 percent

Observation — $12 — Save 50 percent (2019 release)

Onimusha: Warlords — $12 — Save 40 percent (2019 release)

Overcooked 2 — $15 — Save 40 percent

Overwatch — $20 — Save 67 percent

Owlboy — $15 — Save 40 percent

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy — $20 — Save 34 percent (2019 release)

Pillars of Eternity: Complete Edition — $12 — Save 75 percent

Project Cars 2 — $15 — Save 75 percent

Rage 2 — $20 — Save 67 percent (2019 release)

Ratchet and Clank — $15 — Save 25 percent

Raw Data — $14 — Save 65 percent

Resident Evil 2 — $20 — Save 67 percent (2019 release)

Resident Evil Revelations 1 and 2 Bundle — $16 — Save 60 percent

Rez Infinite — $15 — Save 50 percent

Risk of Rain 2 — $20 — Save 33 percent (2019 release)

River City Girls — $20 — Save 33 percent (2019 release)

SEGA Genesis Classics — $15 — Save 50 percent

Secret of Mana — $20 — Save 50 percent

Shenmue I and II — $12 — Save 60 percent

Sniper Elite 4 — $12 — Save 80 percent

Sniper Elite V2 Remastered — $14 — Save 60 percent

Soul Calibur VI — $18 — Save 70 percent

South Park: The Fractured but Whole — $15 — Save 70 percent

Spyro Reignited Trilogy — $20 — Save 50 percent

Star Wars Battlefront II — $12 — Save 50 percent

Stellaris: Console Edition — $20 — Save 50 percent

Street Fighter 30th Anniversary Collection — $20 — Save 50 percent

Subnautica — $18 — Save 40 percent

Tekken 7 — $12 — Save 75 percent

Tales of Vesperia: Definitive Edition — $20 — Save 67 percent (2019 release)

Tetris Effect — $20 — Save 50 percent

The Crew 2 — $15 — Save 75 percent

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan — $18 — Save 40 percent (2019 release)

The Elder Scrolls Online: Elsweyr — $20 — Save 67 percent (2019 release)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition — $14 — Save 65 percent

The Elder Scrolls V: Skyrim VR — $18 — Save 70 percent

The Last Of Us Remastered — $15 — Save 25 percent

The LEGO Movie 2 Videogame — $16 — Save 60 percent

The Messenger — $12 — Save 40 percent

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition — $15 — Save 70 percent (DLC and expansions on individual sale as well)

Thronebreaker: The Witcher Tales — $15 — Save 50 percent

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint — $20 — Save 67 percent (2019 release)

Tom Clancy’s The Division 2 — $12 — Save 80 percent

Uncharted 4: A Thief’s End — $15 — Save 25 percent

Uncharted: The Lost Legacy — $15 — Save 25 percent

Until Dawn — $15 — Save 25 percent

Valkyria Chronicles 4 — $15 — Save 50 percent

Valkyria Revolution — $12 — Save 60 percent

Vampyr – $18 — Save 70 percent

Warhammer: Vermintide 2 — $20 — Save 35 percent

Watch Dogs 2 — $12 — Save 75 percent

Wolfenstein II: The New Colossus — $12 — Save 80 percent

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition — $20 — Save 50 percent (2019 release)

World War Z — $20 — Save 50 percent (2019 release)

Yakuza 6: The Song of Life — $16 — Save 60 percent

Yakuza Kiwami 2 — $20 — Save 35 percent

$20-$40

Ace Combat 7: Skies Unknown — $30 – Save 50 percent (2019 release)

A Plague Tale: Innocence — $25 — Save 50 percent (2019 release)

Borderlands 2 VR — $25 — Save 50 percent

Borderlands 3 — $39 — Save 35 percent (2019 release)

Call of Duty: Black Ops 4 — $24 — Save 60 percent

Call of Duty: Modern Warfare — $40 — Save 34 percent (2019 release)

Catherine: Full Body — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Code Vein — $36 — Save 40 percent (2019 release)

Control — $39 — Save 35 percent (2019 release)

Crash Team Racing Nitro-Fueled — $24 — Save 40 percent (2019 release)

Danganronpa V3: Killing Harmony — $30 — Save 50 percent

DayZ — $30 — Save 40 percent (2019 release)

Dead or Alive 6 — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Death Stranding — $40 — Save 33 percent (2019 release)

Destiny 2: Shadowkeep — $21 — Save 40 percent (2019 release)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition — $30 — Save 50 percent

Dragon Quest XI – Digital Edition of Light — $30 — Save 50 percent

FIFA 20 — $30 — Save 50 percent

Fallout 4: Game of the Year Edition — $24 — Save 60 percent

Final Fantasy XIV: Online Complete Edition — $30 — Save 50 percent

God Eater 3 — $30 — Save 50 percent

Judgment — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Jump Force — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Jurassic World Evolution — $20 — Save 60 percent

Just Dance 2020 — $26 — Save 35 percent (2019 release)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition — $24 — Save 40 percent

Kingdom Hearts All-In-One Package — $33 — Save 67 percent (2019 release)

Kingdom Hearts HD 1.5 +2.5 ReMIX — $25 — Save 50 percent

Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue — $30 — Save 50 percent

Madden NFL 20 — $36 — Save 40 percent (2019 release)

Metro Exodus — $24 — Save 60 percent (2019 release)

Monster Hunter World: Iceborne — $30 — Save 25 percent (2019 release)

Mortal Kombat 11 — $24 — Save 60 percent (2019 release)

Nascar Heat 4 — $30 — Save 40 percent (2019 release)

NBA 2K20 — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Need for Speed Heat — $40 — Save 33 percent (2019 release)

NHL 20 — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered — $35 — Save 30 percent

One Piece: World Seeker — $24 — Save 60 percent

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville — $30 — Save 25 percent (2019 release)

Red Dead Redemption 2 — $30 — Save 50 percent (2019 release)

Remnant: From the Ashes — $28 — Save 30 percent (2019 release)

Sekiro: Shadows Die Twice — $39 — Save 35 percent (2019 release)

Sid Meier’s Civilization VI — $39 — Save 35 percent (2019 release)

SNK 40th Anniversary Collection — $24 — Save 40 percent (2019 release)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD — $30 — Save 25 percent (2019 release)

The Sinking City — $24 — Save 60 percent (2019 release)

The Surge 2 — $30 — Save 50 percent (2019 release)

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — $25 — Save 50 percent (2019 release)

WWE 2K20 — $30 — Save 50 percent

$40 & Above